(Madrid) Pau Gasol a pris sa retraite mardi, mettant fin à une carrière de plus de 20 ans qui lui a valu deux titres de la NBA et un championnat du monde avec l’Espagne.

Tales Azzoni Associated Press

Le basketteur de 41 ans avait déjà tiré un trait sur carrière internationale en août, après que l’Espagne eut été éliminée en quarts de finale du tournoi olympique de Tokyo par les États-Unis. Il s’agissait de ses cinquièmes Jeux olympiques.

Gasol évoluait avec le club de Barcelone depuis février. Sa carrière faisait du surplace depuis deux ans en raison d’une fracture de stress au pied gauche.

Il en a fait l’annonce en compagnie d’ex-coéquipiers et de membres de sa famille, dont son frère Marc, dans une salle d’opéra de Barcelone.

Gasol a remporté le championnat de la NBA en 2009 et 2010, alors qu’il portait les couleurs des Lakers de Los Angeles. Il a inscrit en moyenne 17 points et 9,2 rebonds en 1226 matchs dans le circuit américain. Il a joué pour cinq équipes : les Grizzlies de Memphis, les Bulls de Chicago, les Spurs de San Antonio et les Bucks de Milwaukee.

L’Espagnol avait été le troisième choix au total au repêchage de 2001, par les Hawks d’Atlanta, qui l’ont échangé à Memphis. Il n’avait plus joué dans la NBA depuis 2019.

Gasol a été sacré champion du monde en 2006, en plus d’être champion d’Europe en 2009, 2011 et 2015. Il a aussi aidé l’Espagne a gagné une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, et Londres, en 2012, en plus du bronze à Rio de Janeiro, en 2016.

Il a récemment été élu à la Commission des athlètes du Comité international olympique pour un mandat de sept ans.