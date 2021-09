(Toronto) Lisa Thomaidis ne sera pas de retour comme entraîneuse-chef de l’équipe nationale de basketball féminin, mettant ainsi fin à presque une décennie à la tête du programme.

La Presse Canadienne

Basketball Canada a révélé dans un communiqué que l’organisme et Thomaidis avaient « mutuellement convenu de se séparer ». Son contrat est arrivé à échéance fin septembre.

Thomaidis a été nommée entraîneuse-chef de l’équipe nationale féminine en 2013 et a guidé l’équipe au quatrième rang mondial de la FIBA, un sommet dans l’histoire du programme. Elle tire sa révérence avec un bilan de 83 victoires et 44 défaites.

L’équipe n’a toutefois pas répondu aux attentes cet été aux Jeux olympiques de Tokyo en ne se qualifiant pas pour la ronde des médailles.

L’équipe a été durement touchée par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, l’équipe complète ayant passé 18 mois sans jouer ensemble avant une défaite en lever de rideau des Jeux olympiques contre la Serbie, le 26 juillet.

« Diriger notre équipe nationale féminine senior au cours des neuf dernières années a été le plus grand honneur et un privilège absolu, a confié Thomaidis dans un communiqué. Nos réalisations ont été historiques et ont nécessité de travailler ensemble pour y parvenir. »

Thomaidis, de Dundas, en Ontario, a mené les joueuses canadiennes jusqu’à un match quart de finale aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et à des médailles d’or aux Jeux panaméricains de 2015, au Championnat féminin FIBA des Amériques 2015 et à la FIBA Women’s AmeriCup 2017.

Avant d’hériter du poste entraîneuse-chef, Thomaidis a joué le rôle d’adjointe pendant les 12 années précédentes après avoir joint le personnel d’Allison McNeill en 2001.