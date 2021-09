PHOTO TONY DEJAK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pour les joueurs de la NBA, le scénario est simple : soyez vaccinés ou attendez-vous à de fréquents tests.

Tim Reynolds Associated Press

La ligue a informé ses clubs d’un plan où ceux qui sont entièrement vaccinés contre le coronavirus n’auront pas besoin de se soumettre à des tests réguliers, cette saison.

Ceux qui ne sont pas vaccinés subiront des tests rigoureux – un test les jours d’entraînement ou de voyage, et au moins un les jours de match.

Les équipes ont reçu les paramètres du plan plus tôt ce mois-ci et la ligue, dans une note de service obtenue mardi par l’Associated Press, a révélé plus de détails à ses clubs sur le fonctionnement des tests.

De nombreux tests seront faits par Cue Health, qui fournit des tests moléculaires rapides et les traite via la technologie mobile en plus ou moins 20 minutes.

Les tests qui autoriseront un joueur non vacciné à participer à un match seront du type PCR, a déclaré la ligue.

Des joueurs vaccinés pourraient parfois être testés, par exemple s’ils présentent des symptômes potentiels de la COVID-19.

Les joueurs vaccinés pourraient devoir subir des tests hebdomadaires au camp d’entraînement, bien que les discussions sur cette question se poursuivent.

La National Basketball Players Association n’a pas exigé aux joueurs de se faire vacciner, même si la NBA espérait que l’exigence soit formulée.

Toutes les autres personnes qui seront à proximité des joueurs lors des matchs – entraîneurs, le personnel de l’équipe, arbitres, employés des abords du terrain et autres – seront vaccinés.

La NBA a dit qu’environ 85 % des joueurs de la ligue étaient vaccinés à la fin de la saison dernière.

Les camps d’entraînement débuteront le 28 septembre. La saison régulière commencera le 19 octobre.

D’autres dispositions pour les joueurs non vaccinés incluront le port du masque dans les installations de l’équipe et pendant les voyages.

Les cas de COVID et les décès aux États-Unis étant revenus à des niveaux jamais vus depuis l’hiver dernier, le président Joe Biden a ordonné à tous les employeurs de plus de 100 travailleurs d’exiger la vaccination ou des tests hebdomadaires.