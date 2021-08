(Toronto) Masai Ujiri croit qu’il est temps de rentrer à la maison.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Après une saison à Tampa — lourde pour les joueurs et le personnel, a t-il dit —, les Raptors n’ont pas l’intention d’avoir un autre domicile que Toronto en 2021-22.

« Notre espoir est de jouer à la maison, a dit le président des Raptors en conférence de presse mercredi, dans un hôtel luxueux du centre-ville de Toronto.

« Nous ne sommes pas intéressés à regarder ailleurs. Nous allons jouer chez nous. C’est notre but. »

Ujiri a dit aux propriétaires de l’équipe, au commissaire de la NBA Adam Silver et au premier ministre Justin Trudeau que « d’être basés en Floride a fait reculer l’organisation de quelques années. Répéter le scénario nous (ferait) reculer de cinq ans. »

Ujiri a dit aux médias sur place que c’était plaisant de voir des visages autrement que par vidéoconférence, même masqués. Il a ajouté que ce serait encore plus agréable quand tout le monde pourra de nouveau voir les Raptors en action au Scotiabank Arena.

Malgré les difficultés d’être le seul club sans vrai domicile, Toronto luttait pour accéder aux séries jusqu’au moment d’une éclosion de la COVID-19, au tournant de février et mars.

Ils ont alors perdu neuf matchs de suite et 13 fois en 14 matchs. Le club a raté les séries pour la première fois depuis 2013.

La haute direction des Raptors discute régulièrement avec les décideurs municipaux, provinciaux et fédéraux.

Ujiri a fait remarquer que le calendrier de la NBA sera connu vendredi et qu’on y trouve « Toronto » comme l’endroit des matchs des Raptors.

« Nous avons tellement hâte de rentrer à la maison, a dit Ujiri. Nous sommes impatients de rejouer, de renouer avec le basket et la vie. Je suis sincèrement emballé à ce sujet-là. »

Maple Leaf Sports & Entertainmentv, qui détient notamment les Raptors, a annoncé mardi que les partisans devront montrer une preuve de vaccination ou un test négatif au coronavirus pour assister aux matchs cette saison.

Le cas d’Ujiri était lui-même un point d’interrogation récemment. Sa prolongation de contrat n’est survenue que la semaine dernière, bien après celles accordées au DG Bobby Webster et à l’entraîneur-chef Nick Nurse.

« Ce n’est pas facile de négocier, a dit Ujiri. Des gens vous font des offres. J’ai fait ce qui est le mieux pour moi et ma famille. Ça revenait toujours à Toronto et ce que la ville représente pour moi. Je suis chez moi ici.

« En plus, Toronto est formidable comme vitrine et comme repère pour aborder des questions qui touchent la planète. Ça me donne une voix pour m’exprimer sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. »

On ne connaît pas la durée de son nouveau contrat.

« Pour toujours, a t-il dit en riant. Je suis de retour à la maison, mon ami.

« Nous allons essayer de présenter un club gagnant de la meilleure façon possible. C’est un engagement. »

Ujiri a aussi rendu hommage au vétéran Kyle Lowry, disant de lui qu’il est « le plus grand Raptor ».

Lowry est passé au Heat dans un accord signature-et-échange après neuf brillantes saisons avec Toronto, dont six nominations au match des étoiles et la gloire en 2019, quand les Raptors ont mérité le championnat.

Ujiri a dit lui souhaiter tout ce qu’il y a de mieux avec Miami, sauf quand il jouera contre les Raptors.

Questionné à savoir si le chandail de Lowry serait retiré, Ujiri a dit qu’il va recevoir « tous les honneurs, et encore plus ».

« C’est très dur de voir partir un joueur incroyable comme ça, a t-il mentionné. On s’y attendait. Notre équipe prend un virage plus jeune, et Kyle a encore des objectifs fabuleux qu’il veut accomplir. »