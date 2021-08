PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Le Heat de Miami a prolongé le contrat du joueur vedette Jimmy Butler, samedi.

La Presse Canadienne

Il s’agirait d’une entente de 184 millions de dollars US pour quatre ans.

« Jimmy, Bam (Adebayo) et Kyle (Lowry) sont les visages de l’équipe, a dit le président du Heat, Pat Riley.

« Jimmy fait partie de la crème de la crème en attaque et en défense. Il est de plus un joueur très tenace et coriace. »

En 2020-21, Butler a récolté en moyenne 21,5 points et 7,1 passes, en 52 matchs. Il a aussi mené la NBA avec 2,1 vols par match.

Membre de cinq équipes d’étoiles, Butler a disputé 10 saisons dans la NBA, inscrivant en moyenne 17,4 points par rencontre.

Il a aussi porté l’uniforme des Bulls, des T-Wolves et des 76ers.

« Je peux être moi-même ici (avec le Heat), a dit Butler. L’organisation aime qui je suis comme individu et comme joueur. »

Le Heat a également embauché P. J. Tucker, samedi.

« P J. est le complément parfait à notre équipe, a dit Riley. Il est un tireur de qualité et il excelle à contrer l’adversaire au périmètre. »

Tucker vient de remporter un titre avec les Bucks, qui l’ont acquis des Rockets en mars.

En 23 matchs en série, dont 19 départs, il a récolté en moyenne 4,3 points et 4,8 rebonds.

Tucker a soutiré quatre fautes offensives lors des séries, terminant au troisième rang de la ligue à ce chapitre.

Le vétéran de neuf campagnes a aussi joué avec Toronto et Phoenix.