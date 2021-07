Comme prévu par plusieurs, Cade Cunningham a été le premier choix lors du repêchage de la NBA au Barclays Center, jeudi.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

Les Pistons de Detroit ont ajouté dans leurs rangs le joueur d’Oklahoma State.

Dirigés par Dwane Casey, longtemps l’entraîneur des Raptors, les Pistons n’ont pas franchi le premier tour des séries depuis 2008.

Au fil de cette période, ils ont connu une seule saison gagnante.

Peu après le début du repêchage, ESPN a rapporté que Russell Westbrook a été échangé des Wizards aux Lakers.

Les Rockets de Houston ont ensuite misé sur Jalen Green du G League Ignite, une formation élite de développement.

Au troisième rang, les Cavaliers de Cleveland ont repêché Evan Mobley (USC).

Ensuite, les Raptors de Toronto ont causé une certaine surprise en y allant avec Scottie Barnes, de Florida State.

PHOTO COREY SIPKIN, ASSOCIATED PRESS Scottie Barnes

Âgé de 19 ans, Barnes a été la recrue de l’année dans l’ACC la saison dernière.

L’athlète de six pieds huit et 225 livres est natif de West Palm Beach.

De nombreux observateurs croyaient que les champions de 2019 se tourneraient vers Jalen Suggs. Ce dernier a été choisi cinquième, par Orlando.

Selon ESPN, LeBron James et compagnie obtiennent Westbrook et un choix de deuxième ronde en 2024 et 2028, en retour de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le 22e choix cette année.

Westbrook a été un joueur étoile en neuf occasions.

Les Raptors n’avaient pas repêché aussi haut que quatrième depuis 2006, quand ils ont choisi Andrea Bargnani premier au total.

La dernière fois où ils ont pris la parole quatrième, cela a plutôt bien tourné, avec la sélection d’un certain Chris Bosh. Il a fait partie de 11 équipes d’étoiles.

Depuis leur saison inaugurale (1995-96), Toronto a eu 11 choix dans le top 10.

Dans le groupe : Damon Stoudamire (7e en 1995), Tracy McGrady (9e en 1997), DeMar DeRozan (9e en 2009) et Jonas Valanciunas (5e en 2011).

Les Raptors ont aussi les 46e et 47e sélections, jeudi soir.

Le repêchage se déroule au domicile des Nets de Brooklyn depuis 2013, mis à part l’an dernier. Il a alors été présenté à partir des studios d’ESPN, en raison de la pandémie.

Par ailleurs, les équipes pourront négocier avec les joueurs autonomes à compter de lundi, à 18 h.

Les clubs pourront officialiser les contrats à partir du 6 août.