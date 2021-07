PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Suns de Phoenix se sont qualifiés mercredi pour leur troisième finale de la NBA en allant battre chez eux les Clippers de Los Angeles 130 à 103, dans le sixième match de la finale de la conférence Ouest.

Agence France-Presse

La franchise de l’Arizona aura l’occasion de décrocher le premier titre de son histoire, mais devra pour cela venir à bout soit des Bucks de Milwaukee, soit des Hawks d’Atlanta, actuellement à égalité deux victoires partout dans leur série.

Phoenix peut remercier Chris Paul qui, avec 41 points et 67 % de réussite au tir, a fait figure d’artilleur en chef à Los Angeles, un statut illustré par son action à quatre points à huit minutes de la fin du match qui enfonce définitivement les Clippers.

Après 1976, et 1993, 2021 représentera la troisième apparition en finale de la NBA pour les Suns, qui avaient perdu il y a 28 ans face aux Bulls de Michael Jordan.

Très tôt les deux équipes mettent une belle intensité dans la partie, mais ce sont les Suns qui prennent les devants en premier et comptent jusqu’à 10 points d’avance dans le deuxième quart-temps.

Malgré quelques maladresses, comme un alley-oop raté du Français Nicolas Batum, les Clippers parviennent petit à petit à reprendre du terrain et même à revenir à égalité.

Mais les 13 points de l’ailier fort Jae Crowder dans les cinq dernières minutes de la mi-temps permettent à Phoenix de revenir aux vestiaires avec neuf points d’avance.

Les Suns ne relâcheront alors pas leur emprise jusqu’à la fin du match, terminant même avec 27 points d’avance.

Ils doivent à présent attendre la fin de la série entre Milwaukee et Atlanta pour connaître leur adversaire en finale. Les Bucks et les Hawks sont actuellement à égalité et s’affronteront pour le cinquième match jeudi.