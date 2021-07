(Milwaukee) Brook Lopez a inscrit 33 points, un sommet en carrière en séries, et les Bucks de Milwaukee ont battu les Hawks d’Atlanta 123-112, jeudi soir, pour s’approcher à une victoire de la finale de la NBA.

Steve Megargee La Presse Canadienne

Malgré l’absence de leur joueur étoile Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont pris les devants 3-2 dans cette finale de l’Association Est. Ils tentent d’atteindre la finale pour une première fois depuis 1974.

Quatre des cinq partants des Bucks ont inscrit au moins 22 points. Outre Lopez, Khris Middleton (26 points), Jrue Holiday (25) et Bobby Portis (22) ont mis en marche l’attaque de leur équipe. Middleton a ajouté 13 rebonds et huit aides alors que Holiday a amassé 13 assistances et six rebonds.

Le sixième match de cette série aura lieu samedi soir, à Atlanta. Le gagnant de l’Association Est croisera le fer en finale avec les Suns de Phoenix.

Les Hawks étaient aussi privés de leur joueur étoile. Trae Young a raté un deuxième match de suite en raison d’une blessure au pied droit.

Bogdan Bogdanovic a mené les Hawks avec 28 points. John Collins et Danilo Gallinari ont tous les deux obtenu 19 points alors que Lou Williams en a inscrit 17.

Portis a remplacé Antetokounmpo dans la formation partante et il a été accueilli par les partisans des Bucks qui scandaient son nom. Ses 22 points constituaient un sommet personnel en séries.

La troupe de Milwaukee n’a jamais tiré de l’arrière pendant l’affrontement et a même détenu une avance de 20 points au premier quart.