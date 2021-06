Deandre Ayton a fait sauter Guy Fieri de son siège avec un dunk.

Tim Reynolds Associated Press

Trae Young a fait en sorte que Spike Lee s’en aille avant la fin du match, déçu.

Paul George a été si impressionné par Luka Doncic qu’il tenait à un échange de chandails avec lui.

PHOTO KEITH BIRMINGHAM, AP Paul George (13) et Luka Doncic (77)

Ayton, Young et Doncic ont été parmi les cinq premiers choix en 2018 — un repêchage dont la cuvée brille lors des séries de la NBA.

Doncic et Dallas sont éliminés, mais Ayton et Young sont des rouages importants des Suns et des Hawks.

Il y a aussi Michael Porter fils (Nuggets), Mikal Bridges (Suns), Kevin Huerter (Hawks) et Bruce Brown (Nets), notamment.

Avant les confrontations de mardi, le groupe totalisait 21 matchs de 20 points ou plus depuis le début des séries.

Une seule cuvée en compte davantage lors des séries de 2021, avec 22 — celle de 2011, où ont été repêchés Kawhi Leonard, Kyrie Irving et Tobias Harris.

Doncic en a cumulé six en sept sorties. Young a atteint ce plateau à ses six premiers matchs (dont quatre matchs de 30 points ou plus).

« Et j’en veux plus, a dit Young après un premier tour où il a fait rager le Madison Square Garden, face aux Knicks. C’est une belle sensation de gagner. »

Doncic se dirige vers un pacte de 200 millions, et le sentiment général est que les Mavericks estiment qu’il en vaudra chaque sou.

« Il joue avec tellement de confiance et à un niveau tellement avancé pour son âge, a dit George. Sa lecture du jeu est exceptionnelle. Il a un avenir très prometteur. »

Ayton a converti 78 % de ses tirs en jeu continu-un sommet si on compte un minimum de 50 tirs tentés, pour une première présence en séries dans la NBA.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Deandre Ayton (22)

Pendant toute la saison, Chris Paul a rappelé qu’Ayton a tous les outils.

« C’est fabuleux de voir qu’il a autant de succès », a mentionné le vétéran des Suns.

Huerter est souvent appelé en renfort pour garder le cap en fin de match.

Lors du gain à Philadelphie, dimanche, sa brillante passe tardive à John Collins a mené à une faute, ce qui a aidé à sceller le gain des siens.

« J’essaie juste de contribuer de quelque façon que ce soit », a dit Huerter.