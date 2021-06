Mike Krzyzewski se donnera une dernière chance de remporter un autre championnat national avec Duke.

Aaron Beard

Associated Press

Membre du Panthéon et entraîneur comptant le plus de victoires en Divison 1 dans l’histoire du basket masculin, Krzyzewski a annoncé que la saison prochaine sera sa dernière avec les Blue Devils, devenus sous sa gouverne un des programmes les plus prestigieux de la NCAA.

Duke a également nommé l’adjoint et ancien Blue Devil Jon Scheyer comme successeur de Krzyzewski, pour la saison 2022-2023.

« Ma famille et moi considérons aujourd’hui comme une fête », a déclaré Krzyzewski par communiqué, mercredi soir.

Stadium a annoncé en premier la nouvelle de la dernière saison de Krzyzewski, 74 ans.

Il a mené Duke à cinq championnats nationaux, le plus récemment en 2015. Il compte 1170 victoires en carrière depuis son passage à Army, dont 1097 victoires en 41 ans avec les Blue Devils et leurs fans des plus passionnés, au Cameron Indoor Stadium.

Scheyer a 33 ans.

« Il est clairement prêt pour cette opportunité et l’a souvent montré comme joueur et adjoint ces huit dernières saisons, a déclaré Krzyzewski. Jon est une étoile montante dans notre profession et le basket-ball à Duke ne pourrait pas être entre de meilleures mains. »

Krzyzewski va rencontrer les médias jeudi, tandis que Scheyer le fera vendredi.

Krzyzewski a mené les Blue Devils à 12 participations au Final Four et à un record de 15 championnats du tournoi de la section ACC.

Engagé en mars 1980, « Coach K » a remporté les championnats nationaux de 1991, 1992, 2001, 2010 et 2015.

En novembre 2011, il a battu le record de victoires de son mentor avec Army, Bob Knight.

Krzyzewski a adapté son approche au fil du temps. Il a remporté le titre de 2010 avec plusieurs joueurs de dernière année, et celui de 2015 avec davantage de joueurs « one-and-done », disputant une seule saison avant de se tourner vers la NBA.

Il est devenu synonyme de l’université élite de Durham, en Caroline du Nord, mais aussi du basketball dans son ensemble.

En cours de route, il a pris en charge l’équipe nationale masculine des États-Unis — il a notamment dirigé le regretté Kobe Bryant, ainsi que LeBron James. Ses brigades ont gagné l’or olympique à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

« Ce qu’il représente pour les innombrables joueurs qu’il a entraînés, universitaires ou professionnels, est tout simplement incommensurable », a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, dans un communiqué.

Duke a raté le plus récent tournoi de la NCAA (pour la première fois depuis 1995), mais les espoirs sont élevés pour la saison prochaine.

Scheyer a joué pour Krzyzewski de 2006 à 2010. Il s’est joint au personnel d’entraîneurs avant la saison 2013-14 et a accédé à son poste actuel après la saison 2017-18.

Scheyer a été entraîneur par intérim en janvier lorsque Krzyzewski était à l’écart en lien aux protocoles de la pandémie, contre Boston College.

Il n’a jamais été un entraîneur-chef au niveau universitaire.

« Duke a été un élément central de ma vie pendant plus d’une décennie, et je ne pouvais pas demander un meilleur endroit pour poursuivre ma carrière, a dit Scheyer, par communiqué. Coach K a établi une norme que chaque entraîneur à tous les niveaux devrait s’efforcer d’atteindre. »