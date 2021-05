PHOTO RANDALL BENTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Jordan Clarkson, du Jazz de l’Utah, a été nommé le réserviste de l’année dans la NBA, mardi.

La Presse Canadienne

L’athlète de 28 ans de Tampa obtient l’honneur pour la première fois de sa carrière, lui qui en est à sa septième campagne.

Clarkson a reçu 65 votes de première place et 407 points.

Le scrutin a été mené auprès de journalistes et commentateurs du monde du basket. Son coéquipier Joe Ingles a terminé deuxième avec 272 points, dont 34 votes de première place. Derrick Rose, des Knicks de New York, a fini troisième avec 77 points, dont un vote de première place.

Le Montréalais Chris Boucher, des Raptors de Toronto, a obtenu un vote de deuxième rang et quatre votes de troisième place, pour sept points. Il a fini au huitième rang du tableau.

Le critère pour cet honneur est de compter plus de matchs comme réserviste que comme partant. Clarkson a établi un sommet personnel avec 18,4 points, cette saison. Il a inscrit 30 points et plus lors de sept rencontres.

Il a réussi 208 tirs de trois points, finissant septième de la NBA à ce chapitre.

Dimanche, Clarkson a obtenu 14 points, mais le Jazz a été battu 112-109 par les Grizzlies de Memphis, alors que débutait cette série de premier tour dans l’Ouest.

Le deuxième match aura lieu mercredi soir.