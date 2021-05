Une formalité deviendra réalité, samedi, lorsque le regretté Kobe Bryant sera intronisé au Temple de la renommée. Résumé d’une carrière exceptionnelle.

Pascal LeBlanc

La Presse

Quelques semaines après la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes, le 26 janvier 2020, le Temple de la renommée du basketball avait annoncé que l’ancien des Lakers de Los Angeles faisait partie du groupe de finalistes pour sa prochaine cuvée.

Sans surprise, le gagnant de cinq championnats et de deux médailles d’or olympiques a été retenu et devait être intronisé le 29 août dernier.

Toutefois, la pandémie nous aura fait attendre jusqu’au 15 mai pour assister au dernier exploit d’une remarquable carrière. En voici quelques faits saillants.

20

Kobe Bryant a joué 20 saisons dans la NBA, toutes avec les Lakers. Seul Dirk Nowitzki le devance à ce chapitre avec ses 21 saisons chez les Mavericks de Dallas. Rappelons toutefois que Bryant a été sélectionné – alors qu’il n’avait que 17 ans – par les Hornets de Charlotte, qui avaient accepté d’échanger leur 13e choix contre Vlade Divac, la veille du repêchage de 1996.

25

Celui qui a porté les numéros 8 et 24 a maintenu une moyenne de 25 points durant les 1346 matchs qu’il a disputés en saison. Ajoutons à cela des moyennes de 5,2 rebonds, 4,7 passes décisives et 1,4 vol de ballon. Ses statistiques sont presque identiques pour ses 220 parties en séries éliminatoires (25,6 points, 5,1 rebonds, 4,7 aides et 1,4 vol).

33 643

Champion des marqueurs en 2006 et 2007, Bryant occupe la quatrième place – devant Michael Jordan – pour le nombre total de points en carrière, avec 33 643. LeBron James, des Lakers, l’a devancé au troisième rang, le 25 janvier 2020, la veille de la mort de Bryant. Ce dernier l’a félicité pour cet exploit. Ce fut son dernier tweet.

> Consultez le tweet de Kobe Bryant (en anglais)

81

Le 22 janvier 2006, le garde de 6 pi 6 po (1,98 m) a inscrit 81 points – soit 66 % des points de son équipe – dans une victoire de 122 à 104 contre les Raptors de Toronto. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux grâce à ses 100 points marqués le 2 mars 1962.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

> Voyez l’exploit de Kobe Bryant (en anglais)

L’étoile

Le natif de Philadelphie était un abonné du match des étoiles. Il y a pris part 18 fois, une de moins que le détenteur du record, Kareem Abdul-Jabbar. Il a été nommé joueur de la rencontre à quatre reprises, un sommet partagé avec Bob Petit. Il a aussi été choisi dans les équipes d’étoiles 15 fois, dont 11 dans la première équipe, en plus de 12 sélections dans les équipes défensives, dont 9 dans la première.

14 481

Kobe Bryant ne détient qu’un seul record dans la NBA : celui du plus grand nombre de lancers ratés, avec 14 481. Lors de son dernier match, le 13 avril 2016, il a tiré au panier 50 fois – pour 60 points –, le plus grand nombre de tentatives depuis 1967.

Michel Jordan

« Il était comme mon petit frère. » La légende des Bulls de Chicago a qualifié ainsi son bon ami lors de la cérémonie en son honneur, le 24 février 2020. Jordan prononcera d’ailleurs le discours d’intronisation samedi. En 2017, Bryant avait révélé à Complex qu’il souhaitait que Jordan ou l’entraîneur Phil Jackson prennent la parole lors de son intronisation. « Ils ont été mes plus grands mentors, non seulement pour ma carrière, comme athlète, mais aussi comme personne. » Bryant n’a jamais caché qu’il avait « volé » de nombreuses techniques au numéro 23.

Vanessa Bryant prendra la parole à l’occasion de l’intronisation de son défunt mari en compagnie de Michael Jordan.

> Voyez le discours de Michael Jordan lors de la cérémonie en l’honneur de Kobe Bryant (en anglais)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

> Voyez les jeux identiques de Kobe Bryant et de Michael Jordan (en anglais)

Duncan, Garnett et les autres

La cuvée 2020 du Temple de la renommée du basketball est l’une des meilleures des récentes années. Les carrières de Tim Duncan, qui a remporté cinq titres avec les Spurs de San Antonio, et de Kevin Garnett, gagnant d’un championnat avec les Celtics de Boston, seront également célébrées. Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton et Patrick Baumann seront aussi honorés à cette occasion.

Kobe Byrant

5 titres, 2 fois joueur le plus utile des finales, 1 fois joueur le plus utile de la saison

Tim Duncan 5 titres, 3 fois joueur le plus utile des finales, 2 fois joueur le plus utile de la saison

Kevin Garnett 1 titre, 1 fois joueur le plus utile de la saison, 1 fois le joueur défensif de la saison

Black Mamba

Au milieu des années 2000, Kobe Bryant s’est lui-même donné le surnom Black Mamba, affirmant que ses prouesses sur le terrain étaient létales comme l’est le serpent venimeux du même nom. On l’appelait aussi parfois Bean, mais il s’agit en fait de son deuxième prénom. Son père, Joe, était surnommé Jellybean.

Fiche technique

Né le 23 août 1978, à Philadelphie

Mort le 26 janvier 2020, à Calabasas, à l’âge de 41 ans

Gradué de l’école secondaire Lower Merion

6 pi 6 po (1,98 m)

212 lb (96 kg)

En quelques dates

1983

Déménage en Italie, car son père, Joe, y poursuit sa carrière après trois saisons dans la NBA.

1997

Devient le plus jeune gagnant du concours de dunks de la NBA à l’âge de 18 ans.

2000

Premier de trois championnats consécutifs. Les deux autres seront ceux de 2009 et de 2010.

2015

Annonce qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison sur le site web The Player’s Tribune.

2018

Décroche l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour Dear Basketball, inspiré d’un poème qu’il a écrit.