Pascal Siakam (43) et Julius Randle (30)

(New York) Julius Randle a obtenu 31 points et dix rebonds pour mener les Knicks de New York vers une victoire de 120-103 contre les Raptors de Toronto, samedi.

Brian Mahoney

Associated Press

Les Knicks ont ainsi remporté un neuvième match de suite, tandis que les Raptors se sont inclinés pour la première fois en cinq rencontres.

Le Canadien RJ Barrett a ajouté 25 points et 12 rebonds pour les Knicks, qui ont prolongé leur plus longue séquence victorieuse depuis la saison 2012-13. Ils avaient alors triomphé lors de 13 rencontres d’affilée. Derrick Rose a obtenu 19 points.

Les Knicks se sont emparés du quatrième rang dans l’Association Est, avec 11 rencontres à disputer dans la saison.

Randle, qui avait amassé 40 points mercredi soir contre les Hawks d’Atlanta, en avait déjà 20 à sa fiche à la mi-temps, samedi.

Les Knicks se sont cependant réellement distancés des Raptors au pointage au début du quatrième quart, alors de Randle était sur le banc. Barrett a pris les commandes à ce moment pour s’assurer d’infliger une défaite à l’équipe de sa ville natale.

Fred VanVleet et OG Anunoby ont tous deux inscrit 27 points pour les Raptors, qui tentaient de prolonger leur séquence de victoires à cinq matchs. Ils étaient à égalité au 11e rang du classement de l’Association Est, soit la dernière place donnant accès aux séries, avant les matchs de samedi.

Les Raptors possédaient alors un match en main sur les Wizards de Washington.

Les deux équipes se sont échangé l’avance 14 fois au cours des trois premiers quarts, et aucune des deux formations n’a su devancer l’autre par plus de neuf points au cours de cette séquence.

Les Knicks ont cependant amorcé en lion le dernier quart, afin de prendre une sérieuse option sur la victoire.

Obi Toppin a réussi deux tirs de trois points au cours d’une séquence où les Knicks ont eu l’avantage 14-3. Son deuxième panier portait le compte à 102-86 avec 9:13 à jouer.

Les Raptors n’ont plus été dans le coup à partir de ce moment.

Les Knicks ont maintenu un taux de réussite de tirs de 61 % en première demie, et ils menaient 64-59 à la mi-temps.

Pascal Siakam a obtenu 26 points pour les Raptors, mais Kyle Lowry a connu un match plus difficile. Il n’a concrétisé qu’un seul de ses 10 tirs, et il n’a réussi aucune de ses huit tentatives de tirs de trois points.

Le Montréalais Chris Boucher ratait un premier match, lui qui s’est blessé au ligament latéral interne du genou gauche. Son absence était évaluée à au moins trois parties.