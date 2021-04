(Tampa) Paul Watson fils a réussi 20 de ses 30 points au troisième quart et les Raptors de Toronto ont défait le Magic d’Orlando 113-102, vendredi soir.

Dick Scanlon

Associated Press

Disputant seulement son deuxième match, après avoir raté 11 parties en raison du protocole de COVID-19 de la NBA, Watson a réussi six tirs de trois points consécutifs lors du troisième quart, en route vers un sommet en carrière.

Yuta Watanabe a lui aussi établi un sommet personnel, amassant 21 points et six rebonds pour les Torontois.

À son 22e anniversaire de naissance, Wendell Carter fils a mené le Magic avec 20 points et neuf rebonds. La recrue Cole Anthony a obtenu 19 points.

Watson a amorcé une partie pour les Raptors pour une première fois. L’affrontement ne s’est toutefois pas bien commencé alors que la formation torontoise a raté ses sept premiers lancers de trois points.

Fred VanVleet est revenu au jeu après une absence de sept matchs, six en raison d’une blessure à la hanche et un autre en raison d’une suspension. Il a inscrit six points et six assistances pour les Raptors.

Trois lancers francs du Québécois Chris Boucher ont rompu une égalité de 61-61 à mi-chemin au troisième quart. Watson a ensuite profité de deux revirements du Magic pour réussir deux tirs d’au-delà de l’arche.

En seulement 26 minutes de jeu, Watson a réussi 10 de ses 13 tirs du terrain et huit de ses 11 tentatives pour trois points.