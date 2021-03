PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Chris Boucher a établi un sommet personnel avec 30 points mais les Raptors de Toronto ont été vaincus 132-125 par les Celtics à Boston, jeudi.

La Presse Canadienne

Ainsi prenait fin la première moitié de saison pour les Raptors (17-19).

Le Montréalais Boucher a mené les siens avec cinq tirs de trois points, mais Boston a battu Toronto pour la troisième fois en autant d’occasions, cette saison.

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont fourni 27 et 21 points pour les Celtics, qui méritaient un quatrième gain d’affilée.

« Leurs joueurs sont très forts et ils évoluent dans un excellent système », a mentionné Sergio Scariolo, qui dirige les Raptors en l’absence de Nick Nurse, en raison des protocoles concernant la pandémie.

Chez les Raptors, Norman Powell a inscrit 25 points et Terence Davis 22.

Kyle Lowry a établi un sommet en carrière avec 19 passes, en plus de récolter 14 points.

Toronto menait par neuf points à mi-chemin au deuxième quart, et les visiteurs ont conclu la demie avec une avance de 70-66.

En début de troisième quart, Boston a pris les commandes avec une poussée de 11-2 et après 36 minutes, les Celtics avaient un coussin de neuf points.

Un tir de trois points de Boucher a réduit l’avance des Celtics à 121-117, avec 3:16 au cadran. L’équipe locale a toutefois gardé le contrôle avec des lancers francs et des paniers opportuns.

« Au début de la deuxième demie, c’est le seul moment du match où nous avons eu un certain relâchement, a dit Scariolo.

« En fin de match nous étions probablement fatigués, mais nous avons fait du mieux que nous pouvions. Je suis très fier de notre effort collectif. »

Les Raptors étaient de nouveau privés de Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Patrick McCaw et Malachi Flynn-tous en lien aux protocoles de la ligue, concernant la pandémie.

Siakam ratait un troisième match de suite, comme Nurse et plusieurs de ses adjoints, eux aussi en raison des protocoles.

Les autres joueurs rataient un deuxième match consécutif.

Siakam et VanVleet mènent les Raptors avec 20,1 points par match, cette saison.

Scariolo dirigeait l’équipe pour une troisième fois.

Les Celtics ont battu les Raptors par 12 points en janvier et par 14 points en février.

Le match des étoiles aura lieu dimanche, à Atlanta.

Les Raptors vont entamer la deuxième portion de la saison le 11 mars à Tampa, face aux Hawks d’Atlanta.

« Nous commençons à mieux jouer et de façon plus efficace, a dit Powell. Il nous faut quand même aller chercher une longue série de victoires, comme on avait l’habitude de le faire (lors de saisons précédentes).

« Retrouver une formation complète avec le retour des absents, ça devrait nous aider. »