Annie Larouche a été embauchée par la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL) afin de diriger ses opérations montréalaises.

La Presse Canadienne

La CEBL a récemment annoncé qu’une franchise d’expansion viendrait s’ajouter aux sept équipes que compte le circuit mineur. Une annonce formelle est attendue plus tard cette année, quand l’entente aura été officialisée auprès de la ville.

Larouche est impliquée dans le sport professionnel depuis près de 30 ans, dont les 25 dernières à titre de directrice exécutive de la Fondation des Alouettes de Montréal et des relations communautaires, de l’équipe de cheerleading et de l’Association des anciens des Alouettes.

Son parcours professionnel l’a aussi amené à travailler au sein des organisations de la Machine de Montréal de la défunte Ligue mondiale, des Dragons de Montréal, de la Ligue nationale de basketball et des Roadrunners de Montréal, notamment, en plus de collaborer avec le Rocket de Montréal, Interbox et la Ligue nationale de hockey.