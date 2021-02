(Washington) Le pilote de l’hélicoptère qui s’est écrasé en janvier 2020 près de Los Angeles avec à son bord la star de la NBA Kobe Bryant a probablement été désorienté en volant dans un épais brouillard, ont estimé mardi les experts de l’autorité de sûreté des transports.

Agence France-Presse

Ara Zobayan, un pilote de 50 ans considéré comme expérimenté, s’est peut-être « infligé une pression » pour poursuivre le vol malgré les mauvaises conditions en raison de son « amitié de longue date » avec l’ancienne vedette des Lakers de Los Angeles, selon cette autorité, le NTSB.

Kobe Bryant voyageait avec sa fille Gianna, 13 ans, et six autres passagers à bord de l’hélicoptère Sikorsky S-76 qui s’est écrasé le 26 janvier 2020 sur une colline de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles. Il n’y a eu aucun survivant.

PHOTO JAMES ANDERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des inspecteurs fédéraux examinant les débris de l’hélicoptère dans lequel Kobe Bryant et huit autres personnes sont mortes en janvier 2020.

Selon le NTSB, les conditions météorologiques étaient mauvaises ce matin-là, mais suffisantes pour permettre au pilote de voler à vue en gardant le contact avec le sol.

Peu avant l’accident, Ara Zobayan avait indiqué dans un échange radio qu’il allait monter à 4000 pieds (1200 mètres) pour voler au-dessus du brouillard.

Mais l’appareil avait entamé un virage à gauche et une descente fatale sur la colline.

« Cette manœuvre concorde avec un pilote subissant une désorientation dans l’espace dans des conditions de visibilité limitée », a expliqué Robert Sumwalt, président du NTSB chargé de déterminer officiellement la cause de l’accident.

« Il aurait eu la perception incorrecte que l’hélicoptère montait alors qu’il descendait », a-t-il ajouté, son oreille interne ne sachant plus le positionner dans l’espace.

« Perte de contrôle »

Pour le NTSB, « la cause probable de l’accident est la décision du pilote de continuer à voler à vue dans des conditions météorologiques aux instruments qui ont entraîné sa désorientation spatiale et la perte de contrôle » de l’appareil.

D’autres éléments ont contribué au drame, comme une probable « pression auto-induite » du pilote, qui ne voulait pas décevoir son célèbre passager en changeant de plan de vol ou en atterrissant pour attendre des meilleures conditions.

Les enquêteurs n’ont en effet trouvé aucun élément sur une quelconque pression mise sur le pilote par la société de transport ou Kobe Bryant pour accepter de voler par mauvais temps.

L’appareil le transportait ainsi que d’autres passagers à un tournoi de basket d’équipes de jeunes.

Le NTSB a également évoqué « un examen et une supervision insuffisante » dans le processus de sécurité par la société gérante de l’appareil, Island Express, même si l’hélicoptère n’a pas connu de problème mécanique.

Le pilote était qualifié pour voler à vue selon les règlements fédéraux et de la société de transport. Il avait plus de 8500 heures de vol à vue à son actif, dont 1250 sur l’hélicoptère Sikorsky S-76, et 75 heures de vol aux instruments. Il n’avait pas d’antécédents médicaux.

Vanessa Bryant, le veuve du joueur, avait porté plainte après l’accident contre Island Express, lui reprochant d’avoir autorisé l’appareil à décoller malgré le mauvais temps et de ne pas posséder les autorisations nécessaires pour permettre à ses appareils de voler sans visibilité.

La mort de Kobe Bryant à 41 ans a provoqué une vive émotion dans le monde, y compris au-delà du sport.

En 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles, il a remporté cinq titres de la NBA et a été désigné meilleur joueur de la ligue en 2007-08. Il avait pris sa retraite en 2016.