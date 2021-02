(Oklahoma City) Kendrick Williams s’est illustré avec 19 points et le Thunder d’Oklahoma City a battu les Rockets de Houston 104-87, mercredi, dans un match où Luguentz Dort s’est blessé au genou gauche.

La Presse Canadienne

Le Montréalais a quitté avec 2:56 à disputer au premier quart, à cause de raideurs au genou gauche. Il a raté ses cinq tirs dans la rencontre, mais il a fourni deux passes.

L’équipe n’avait pas de mise de jour à annoncer après le match, à part de dire que l’organisation en saura davantage jeudi matin.

Dort est troisième chez le Thunder avec 12,4 points par match, en moyenne.

Réserviste, Williams a obtenu 12 points en première demie, qui s’est conclue avec OKC en avance 54-43.

Darius Bazley a inscrit 18 points, Al Horford 17 et Hamidou Diallo 16 pour le Thunder, qui avait perdu ses deux derniers matchs.

Bazley a saisi 12 rebonds et Diallo a ajouté trois vols.

Le Français Théo Maledon a inscrit six points et six vols, en plus de mener les siens avec quatre passes.

Une poussée de 13-1 a permis au Thunder (9-11) de finir le troisième quart solidement aux commandes, 81-58.

Les hommes de Mark Daigneault vont rejouer vendredi soir à la maison, face aux Timberwolves du Minnesota.

L’Ontarien Shai Gilgeous-Alexander était absent à cause d’une élongation au genou gauche.

Ce ne serait pas une blessure trop sérieuse, a confié Daigneault.

Gilgeous-Alexander mène le Thunder avec 21,8 points par match, en moyenne.

Eric Gordon a amassé 22 points pour les Rockets, qui avaient mérité six gains d’affilée.

Houston se débrouillait sans John Wall, qui avait une soirée de répit.