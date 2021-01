(Indianapolis) OG Anunoby a effectué trois lancers francs dans la dernière minute pour briser l’égalité, aidant les Raptors de Toronto à battre les Pacers de l’Indiana 107-102, dimanche.

Michael Marot

Associated Press

Anunoby a récolté 30 points, un sommet pour lui cette saison, et il a réussi quatre lancers de trois points pour les Raptors.

La formation torontoise a gagné un deuxième match consécutif et cinq de ses six derniers. Elle devait se débrouiller sans ses joueurs étoiles Kyle Lowry et Pascal Siakam, tous deux blessés.

Fred VanVleet a marqué 21 points et il a réussi au moins un panier de trois points au cours de ses 48 derniers matchs, ce qui constitue un record des Raptors. Norman Powell a ajouté 20 points.

Myles Turner a mené les Pacers avec 25 points et six blocs. Domanta Sabonis a réussi un 16e doublé consécutif pour amorcer la saison et il a conclu la rencontre avec 10 points, 19 rebonds et cinq aides.

Les Pacers ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties.

Les Raptors se sont distancés au deuxième quart et ils menaient 58-47 à la demie. Les Pacers n’ont toutefois pas baissé les bras et ils ont réduit l’écart à 77-75 après trois quarts.

L’équipe de l’Indiana a détenu deux brèves avances au quatrième quart, mais les Raptors ont inscrit huit points sans réplique pour prendre les devants. Les Pacers ont créé l’égalité alors qu’il restait 67 secondes à écouler et Anunoby a réussi trois de ses quatre lancers francs pour permettre à son équipe de l’emporter.