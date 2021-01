Les Suns de Phoenix sont la plus récente formation de la NBA à avoir des ennuis de suivi de contacts en lien avec la pandémie et leur match de mercredi, contre les Hawks d’Atlanta, a été reporté par la NBA.

Tim Reynolds

Associated Press

Il appert que les Suns n’auraient pas eu suffisamment de joueurs pour disputer cette rencontre. Il s’agit de la troisième rencontre prévue mercredi à être reportée, après celle entre le Jazz de l’Utah et les Wizards de Washington et celle opposant le Magic d’Orlando aux Celtics de Boston.

C’est aussi la deuxième fois qu’une équipe est aux prises avec des problèmes après avoir visité Washington : le Heat de Miami a perdu huit joueurs en lien avec la COVID-19 après son match face aux Wizards, samedi.

Il s’agit également du sixième match reporté dans la NBA depuis dimanche et le septième au total cette saison.

Mardi, la ligue et l’Association des joueurs ont mis à jour des protocoles qui seront en vigueur « au moins pour les deux prochaines semaines ». Les joueurs et le personnel des clubs devront notamment rester à leur résidence lors de séjours à domicile en plus de ne pas pouvoir quitter leur hôtel à l’étranger, à l’exception des entraînements et des matchs.

Les nouvelles mesures limitent également les rencontres d’avant-match dans le vestiaire à 10 minutes, pendant lesquelles le port du masque est obligatoire. La règle sur le port du masque sur le banc pendant les rencontres a aussi été renforcée.