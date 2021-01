« Insurrection » au Capitole

(Miami) Le Heat et les Celtics ont posé un genou au sol durant l’hymne national mercredi soir, disant jouer « avec le cœur lourd » après les incidents au Capitole et aussi la décision d’un procureur du Wisconsin, plus tôt cette semaine, de ne pas déposer d’accusations envers le policier qui a tiré sur Jacob Blake, l’an dernier.