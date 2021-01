Selon les Celtics, Tatum représente un cas douteux à cause des règlements relatifs aux protocoles sur le coronavirus dans la NBA.

(Boston) Les Celtics de Boston pourraient être privés des services de Jayson Tatum, de Jaylen Brown et de quelques autres joueurs, dimanche contre le Heat de Miami, à cause des règlements relatifs aux protocoles sur le coronavirus dans la NBA.

Associated Press

Selon les Celtics, Tatum représente un cas douteux et Brown, un cas incertain, en prévision de la reprise du duel entre les deux clubs finalistes dans l’Association Est l’été dernier.

Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams sont déjà assurés de rater le match, pour les mêmes raisons. Le statut de Semi Ojeleye et de Javonte Green est inconnu.

Avec Kemba Walker et Romeo Langford indisponibles à cause de blessures, les Celtics pourraient n’avoir que huit joueurs, le minimum requis pour amorcer un match.

Eux-mêmes touchés par le coronavirus, les 76ers de Philadelphie ont inclus dans leur formation un joueur blessé, samedi contre Denver, pour respecter le minimum nécessaire.

Les Celtics ont affronté Washington vendredi, et Tatum a été aperçu dans une vidéo alors qu’il discutait avec Bradley Beal, des Wizards. Ce dernier a raté le match de samedi contre Miami à cause des protocoles sanitaires et sécuritaires.