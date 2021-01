LeBron James (23), Rudy Gay (22) et Derrick White

Les Lakers terminent en force et battent les Spurs

(San Antonio) Anthony Davis a amassé 35 points et 11 rebonds, LeBron James a récolté 26 points, 11 rebonds et 10 aides et les Lakers de Los Angeles sont venus de l’arrière pour vaincre les Spurs de San Antonio 109-103, vendredi soir.

Raul Dominguez

Associated Press

Les Lakers ont terminé le match avec neuf points sans réplique pour signer une deuxième victoire en trois jours contre les Spurs.

Keldon Johnson a obtenu 26 points, un sommet en carrière, et 10 assistances tandis que DeMar DeRozan a inscrit 23 points, neuf rebonds et sept aides pour la formation de San Antonio.

Johnson a bloqué un tir en foulée de James, mais Kyle Kuzma a récupéré le ballon pour donner les devants 105-103 aux Lakers avec 53,9 secondes à écouler. James a suivi avec un tir en foulée réussi et Davis a scellé l’issue de la rencontre avec deux lancers francs.

L’arrière des Lakers Kentavious Caldwell-Pope a quitté la partie en deuxième demie après s’être blessé à la cheville gauche. Il a amassé 11 points avant de prendre la direction du vestiaire.

Le meneur des Spurs Derrick White a enregistré neuf points en 23 minutes à ses débuts cette saison. Il avait subi une intervention chirurgicale à un orteil pendant la saison morte.

Johnson a réussi cinq de ses neuf tirs de trois points, dont un qui a procuré une avance de 95-94 aux Spurs avec 6 : 30 à jouer.

Contrairement à la défaite de 121-107 subie mercredi, les Spurs ont pu maintenir le rythme imposé par les Lakers. C’est toutefois la fin de match qui a laissé à désirer.