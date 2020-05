Jerry Sloan, l’entraîneur-chef qui a mené le Jazz de l’Utah à la grande finale de l’Association nationale de basketball en 1997 et en 1998, chemin faisant vers son intronisation au Temple de la renommée du basketball, est décédé vendredi. Il était âgé de 78 ans.

Tim Reynolds

Associated Press

Les dirigeants du Jazz ont précisé que Sloan est décédé de complications liées à la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy.

Sloan a dirigé le Jazz pendant 23 saisons. L’équipe, avec John Stockton et Karl Malone comme chefs de file pendant plusieurs de ces années, a affiché un dossier inférieur au seuil de ,500 une seule fois pendant toutes ces campagnes. Sloan a gagné 1221 matchs en carrière, ce qui le place au quatrième rang dans toute l’histoire de la NBA.

Lenny Wilkens, Don Nelson et Gregg Popovich sont les seuls à le surpasser à ce chapitre.

« Ce fut un honneur et un privilège d’avoir eu à la tête de notre équipe l’un des plus grands entraîneurs et parmi les plus respectés dans l’histoire de la NBA », ont déclaré les membres de la famille Miller, propriétaire du Jazz, dans un communiqué.

« Nous avons apprécié notre relation avec Jerry et nous reconnaissons son dévouement et sa passion pour le Jazz de l’Utah. Il a laissé un héritage durable à cette concession et à notre famille. Il a laissé un impact d’une grande étendue sur notre ville, notre État et sur le monde, ainsi que sur d’innombrables joueurs, employés et amateurs. »

Deux fois contre Michael Jordan et les Bulls

Le Jazz a atteint la finale en deux occasions pendant le règne de Sloan, s’inclinant chaque fois aux mains de Michael Jordan et des Bulls de Chicago.

Il a également dirigé les Bulls entre 1979 et 1982, affichant un dossier de 94-121. Mais ses liens avec les Bulls ont été beaucoup plus profonds. Son chandail numéro 4 a été retiré par l’organisation à l’issue d’une carrière de 11 saisons dans la NBA durant laquelle il a inscrit, en moyenne, 14 points, 7,5 rebonds et 2,5 aides par match, en 755 parties.

PHOTO D’ARCHIVES DAVE PICKOFF, AP Jerry Sloan (4) luttant pour un rebond avec Dick Barnett (12), des Knicks de New York le 16 octobre 1968.

Sloan a été intronisé au Temple de la renommée en 2009.

« Je n’ai jamais été porté sur les statistiques et choses du genre », avait déclaré Sloan, en 2010, au moment où il a doublé Pat Riley au troisième rang pour le nombre de victoires parmi les entraîneurs de la NBA.

34 ans avec le Jazz

« Je n’ai jamais été comme ça. Je peux compter sur une grande organisation pour laquelle je travaille et qui m’a donné une opportunité d’y demeurer pendant une longue période de temps. J’en suis reconnaissant et je le suis envers les entraîneurs qui travaillent avec moi. Tout ça n’est pas à propos de moi. »

En tout, Sloan a passé 34 ans à l’emploi de l’organisation du Jazz, que ce soit à titre d’entraîneur-chef, d’adjoint, de dépisteur ou de conseiller senior. Il a commencé à titre de dépisteur, a été promu à titre d’adjoint de Frank Layden en 1984 et est devenu le sixième entraîneur-chef dans l’histoire de la concession, le 9 décembre 1988, après que Layden eut remis sa démission.

La longévité de Sloan avec le Jazz représente un exploit remarquable. Pendant son passage en Utah, on a compté 245 changements d’entraîneurs dans la NBA. Cinq organisations, dont les Raptors de Toronto, n’existaient pas encore lorsqu’il a pris la relève à la barre du Jazz.