(Los Angeles) Le patron de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) Adam Silver se donne deux à quatre semaines pour évaluer la situation de la pandémie de coronavirus avant de décider d’un retour à la compétition, ont rapporté des médias américains spécialisés mercredi.

Agence France-Presse

Selon The Athletic et ESPN, la NBA veut plus de temps pour étudier l’évolution du nombre de cas graves dans le pays et voir comment d’autres organisations sportives gèrent les tests de la COVID-19.

Silver et les propriétaires de clubs ont échangé sur le calendrier, lors d’une conférence téléphonique, soit le premier signe, selon ces médias, d’un retour à la compétition après l’arrêt imposé par le coronavirus le 11 mars.

PHOTO D'ARCHIVES STACY REVERE, AFP Le commissaire de la NBA Adam Silver a discuté avec les propriétaires, évoquant divers scénarios de reprise.

Le format exact qui sera utilisé lors de la reprise de la saison n’a pas encore été décidé. Selon les médias, il est possible que les 30 franchises jouent pour terminer la saison régulière ou encore que les séries éliminatoires soient élargies à d’autres équipes au-delà des 16 places habituelles.

La NBA étudie depuis des semaines la possibilité de clore la saison 2019-20, à huis clos, en regroupant toutes les équipes dans une même zone confinée, qui pourrait être Las Vegas et/ou Disney World à Orlando.

« La sécurité sera évidemment primordiale ! La NBA attendra un mois pour prendre une décision après avoir obtenu plus de tests et de données sur la gravité du virus. Il n’y aura pas d’endroit plus sûr que celui que la NBA aura choisi pour jouer les matchs, a réagi l’ailier des Los Angeles Lakers Jared Dudley.