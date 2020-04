(Toronto) Fred VanVleet mentirait s’il disait ne pas avoir pensé à l’impact potentiel de la crise de la COVID-19 sur la période d’autonomie des joueurs de la NBA, cet été.

Lori Ewing

La Presse canadienne

La garde des Raptors connaît la meilleure saison de sa carrière, un rendement qui devrait mener à un nouveau et richissime contrat, durant l’été.

« La santé, le bien-être et l’état d’esprit des gens sont beaucoup plus importants que quelques millions ici ou là, a dit VanVleet. Nous sommes extrêmement riches en rapport aux milieux où nous avons grandi. Je ne pense pas que qui que ce soit va se plaindre. »

Il affiche en moyenne 17,6 points et 6,6 passes par match, des sommets en carrière. Il a amorcé les 48 matchs auxquels il a pris part.

Certains se demandent si Toronto aura les moyens de le garder.

« Je ne suis pas du genre à donner une réponse sans saveur. Oui, j’y pense (à la période d’autonomie). Je suis humain, a dit VanVleet. Je me trouvais en bonne position et je voulais continuer dans le même sens en séries. »

Ce qui adviendra de la saison est pour l’instant un mystère.

« Au lieu de s’en faire au niveau très personnel, c’est plus “qu’est-ce qui va se passer ? Les dates vont-elles changer ? Et le plafond salarial ?” Les pensées vont dans ce sens-là, plutôt que, “oh non, pauvre moi”. Tout le monde est dans le même bateau. »

Lorsque la ligue a suspendu les rencontres, le 11 mars, les Raptors étaient deuxièmes dans l’Est et assurés d’une place en séries.

Plusieurs spéculent quant à une reprise des activités, incluant l’idée de séries écourtées à Las Vegas.

VanVleet est sceptique, voyant difficilement comment la NBA pourrait tenter une relance.

« En regardant ce qui se passe dans le monde avec le virus, si notre ligue veut être un modèle en termes de santé publique et de sécurité des joueurs, il faut être guidé par les directives (dans la lutte à la pandémie), a dit VanVleet. Les chances ne sont probablement pas en notre faveur à ce niveau. »

« Mais l’argent (impliqué), n’est-ce pas ? Je pense qu’ils vont au moins essayer de redémarrer la saison. Je pense que ça peut aller d’un bord ou l’autre. Que la saison reparte ou soit annulée, je n’en serais pas surpris. »

Chez lui à Rockford, le papa de deux jeunes enfants reste en forme.

« J’ai un panier, un gym, un vélo stationnaire. Tout ce qu’il faut. J’ai pris un peu de repos au début. J’ai commencé avec de la mobilité, ensuite des poids, puis je me suis tourné vers du cardio et un peu de basket. »

VanVleet s’ennuie de son salon de coiffure préféré à Toronto. Il dit que comme les deux semaines de quarantaine ont été précédées d’un long voyage dans l’Ouest, il ne s’est pas fait couper les cheveux depuis près de deux mois.

« Je deviens un loup-garou. »

Laisserait-il sa copine Shontai lui couper les cheveux ?

« Oh que non, a-t-il répondu en riant. Aucune chance. »

Il s’ennuie aussi de ses coéquipiers. Il parle à Kyle Lowry presque quotidiennement.

Lundi, les Raptors ont regardé le début du documentaire sur Michael Jordan, The Last Dance. Ils ont bien bavardé à ce sujet.

Les joueurs ont surtout parlé de rester prêts et en bonne santé, par contre. Ils espèrent une suite à la saison, ce qui leur donnerait la chance de défendre leur titre.

« Nous nous sommes mis en très bonne position malgré les blessures et tout le reste, a dit VanVleet. Nous aimerions avoir la chance de gagner quelque chose au bout de la ligne. C’est tout ce que nous pouvons faire, en quelque sorte. Attendre et espérer. »