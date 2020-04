Rudy Gobert (27) et Donovan Mitchell (à g.) lors d’un match du Jazz de l’Utah contre les Pistons de Détroit le 7 mars 2020.

COVID-19 dans la NBA : Gobert et son coéquipier Mitchell se sont reparlé

(Los Angeles) Rudy Gobert (Utah) a minimisé la brouille supposée avec son coéquipier Donovan Mitchell, affirmant qu’ils s’étaient récemment parlé pour la première fois depuis que le Français a été déclaré positif pour le coronavirus et qu’« il n’y a pas de bagarre » entre eux.

Agence France-Presse

« Il est vrai qu’on ne s’est pas parlé pendant un moment après ça, mais nous nous sommes reparlé il y a quelques jours », a déclaré Gobert dans un live sur Instagram dimanche soir.

« Il n’y a pas de bagarre. Nous sommes tous les deux prêts à y retourner et à essayer de remporter un titre pour cette équipe », a assuré le Français.

Gobert a ainsi voulu réagir à un article paru vendredi dans The Athletic, affirmant que Mitchell était réticent à réparer leur relation au sein du Jazz, une source estimant même que la situation « semblait irrécupérable ».

Le 10 mars, Gobert a été le premier joueur de la ligue à être testé positif à la COVID-19, ce qui a poussé le patron de la NBA Adam Silver a suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre. Aussitôt une vidéo a fait surface le montrant trois jours plus tôt en train de toucher micros et enregistreurs, pour blaguer, lors d’une conférence de presse.

Quatre jours plus tard, Mitchell contractait à son tour le virus et confiait par la suite dans une interview qu’il lui avait fallu « un certain temps pour (se) calmer », en évoquant la légèreté, voire l’imprudence, avec laquelle Gobert avait agi, même si le Français s’était publiquement excusé pour cela.

Dimanche, Gobert a assuré que Mitchell et lui restaient sur la même longueur d’onde. « Il ne s’agit pas de ne pas être professionnel. Les relations entre les personnes sont toutes différentes, ce n’est jamais parfait. Mais au final, nous voulons tous les deux la même chose : gagner. Nous sommes des adultes et nous ferons ce qu’il faut pour y arriver. »