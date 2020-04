Infirmière dans un hôpital d’Oakland, en Californie, Shelby Delaney avait récemment indiqué sur sa page Facebook qu’elle se donnait du courage en portant un chandail des Warriors de Golden State sous sa blouse.

LA PRESSE

Quelques jours plus tard, Stephen Curry, triple champion NBA a surpris l’infirmière en la contactant par le biais de FaceTime. Pendant près de six minutes, les deux ont parlé de la situation actuelle, de basket-ball et surtout de la façon de rester positif dans les moments difficiles.