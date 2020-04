(Los Angeles) « Je ne pense pas que je pourrais complètement tourner la page si nous n’avons pas la possibilité de terminer cette saison » suspendue à cause de la COVID-19, a confié LeBron James, superstar des Lakers qui comptent parmi les favoris pour le titre.

Agence France-Presse

Interrogé mercredi par quelques médias via l’application Zoom, James s’est néanmoins dit « fier » de ce que son équipe a accompli jusqu’à présent. « Je pourrai regarder en arrière et dire que nous avons fait quelque chose de spécial dans ce laps de temps. »

Au soir du 11 mars, la saison s’est mise à l’arrêt après le test positif du pivot français Rudy Gobert (Utah). Les Lakers occupaient la première place de la conférence Ouest et étaient assurés de disputer les séries éliminatoires pour la première fois depuis sept ans.

PHOTO MARK J. TERRILL, AP LeBron James plongeant vers le ballon lors d’un match contre les Clippers de LA le 8 mars 2020.

« Je ne peux qu’être satisfait de ce qu’on a pu faire avec un nouvel entraîneur (Frank Vogel), un nouveau personnel et autant de nouveaux joueurs dans l’équipe », a dit James dont les impressionnantes performances individuelles le placent à 35 ans dans la course au titre de joueur le plus utile à son équipe de la saison régulière, qu’il a déjà gagné quatre fois.

Évoquant sa relation avec l’autre vedette de l’équipe, Anthony Davis arrivé l’été dernier, le « King » a assuré qu’il ne pensait pas que l’entente se ferait aussi vite dans le jeu.

« Il a joué pendant sept ans à la Nouvelle-Orléans, il fallait qu’il s’adapte à un nouveau système et qu’on trouve des automatismes. Je pensais que cela nous prendrait beaucoup plus de temps que ça. Mais j’avais vraiment tort », a-t-il avoué.

PHOTO MARK J. TERRILL, AP LeBron James célébrant un panier durant un match contre les Clippers le 8 mars 2020. Les Lakers ont gagné 112-103.

Pour le triple champion NBA (deux fois avec Miami, une fois avec Cleveland), cette deuxième saison sous le maillot des Lakers restera quoiqu’il arrive à part. Outre la « situation actuelle inédite », liée à la pandémie de coronavirus qui oblige au confinement, la mort accidentelle de Kobe Bryant le 26 janvier a profondément affecté les Lakers, dont il est le meneur.

« Des hauts et des bas, sur et en dehors du parquet, oui. C’est ce que nous avons vécu », a-t-il reconnu.

James qui joue au basket avec son fils Bronny « sur un terrain stérilisé appartenant à un ami », est prêt à accepter n’importe quel scénario pour reprendre la saison. « Si c’est dans un seul endroit, Las Vegas ou ailleurs, où on a le plus de chances d’être en sécurité, alors on aura ce type de discussions. »