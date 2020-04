Le Temple de la renommée du basketball dévoilera une cuvée inédite samedi.

Tim Reynolds

Associated Press

Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett devraient tous faire partie de la cuvée 2020 qui sera intronisée au Temple de la renommée du basketball.

Celle-ci est habituellement annoncée lors des demi-finales du Championnat de basketball universitaire américain, mais puisque la pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation de nombreux événements sportifs, elle le sera plutôt lors d’une émission spéciale diffusée à partir des studios de la chaîne ESPN à Bristol, au Connecticut.

PHOTO D’ARCHIVES BRANIMIR KVARTUC, AP Kobe Bryant (en haut) des Lakers de Los Angeles, en 2007.

Bryant, Duncan et Garnett, qui ont remporté un total combiné de 11 championnats et pris part à 48 matchs des étoiles de la NBA, en étaient tous à leur première année d’admissibilité. Seuls six joueurs dans l’histoire de la NBA ont disputé au moins 15 matchs des étoiles. Bryant, Duncan et Garnett en font tous partie.

« Nous analysons plusieurs choses (lorsque nous choisissons les candidats qui seront intronisés), a expliqué le président du Temple de la renommée, Jerry Colangelo. Et chaque année, il y a habituellement un candidat qui se détache du groupe, en raison de ses nombreux exploits. Cette fois-ci, cependant, ils sont trois, et leur récolte combinée est incroyable. »

Cette cérémonie offrira un répit aux amateurs de basketball, alors que leur sport préféré traverse une période sombre.

La NBA devait déjà composer avec le décès de Bryant, le légendaire joueur étoile des Lakers de Los Angeles qui est mort dans un écrasement d’hélicoptère en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes plus tôt cette année, ainsi que celui de l’ex-commissaire David Stern.

PHOTO ERIC GAY, AP Tim Duncan, des Spurs de San Antonio en 2005.

Puis, il y a eu le coronavirus, qui a contraint la ligue à cesser ses opérations subitement le 11 mars, une décision imitée ensuite par de nombreux autres circuits professionnels à travers le monde. Les sports universitaires, dont les tournois de basketball masculin et féminin, ont aussi été annulés pour le reste du calendrier scolaire.

Colangelo a déclaré que le Temple de la renommée s’assurera que tous les joueurs intronisés obtiendront leur moment de gloire, et que les récents développements – comme le décès de Bryant et la pandémie de COVID-19 – ne porteront pas ombrage à leurs exploits.

« Nous le ferons de la bonne manière, de manière très respectueuse, a dit Colangelo. Nous voulons qu’ils obtiennent ce qu’ils méritent. »