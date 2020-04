(New York) La WNBA a reporté le début de sa saison en raison de la pandémie de coronavirus, sans donner d’indice quant au moment où la saison pourrait être lancée.

Doug Feinberg

Associated Press

Les camps d’entraînement devaient s’ouvrir le 26 avril et la saison régulière devait commencer le 15 mai. La WNBA tiendra toujours un repêchage « virtuel » le 17 avril.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a révélé dans un communiqué que la ligue « profitera de ce moment pour planifier des scénarios quant aux nouvelles dates de début et des formules innovantes ».

« Notre ligne directrice continuera d’être la santé et la sécurité des joueuses, des amateurs et des employés », a précisé Engelbert.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, AP La Commissaire de la WNBA Cathy Engelbert.

La WNBA, qui devait entamer sa 24e saison, est la ligue sportive professionnelle féminine la plus ancienne.

Toutes les autres ligues sportives majeures ont suspendu leurs activités en raison du virus.

Le report des Jeux olympiques de 2020 offre à la WNBA une flexibilité avec son calendrier. La ligue devait faire une pause d’un mois à partir du 10 juillet pour permettre aux joueuses de participer aux Jeux de Tokyo.

Deux villes qui comptent des formations de la WNBA sont des foyers majeurs du virus : New York et Seattle. L’un des amphithéâtres du Storm pour la saison, l’Angel of the Winds Arena, est utilisé comme site d’isolement.

Le casino de Las Vegas où jouent les Aces est fermé, tout comme le domicile du Sun de Connecticut.

« Nous continuons à transmettre nos pensées et nos prières à nos joueuses, partisans, et à tous les membres de la communauté touchés par la pandémie de la COVID-19 et sommes reconnaissants aux travailleurs de la santé altruistes et premiers intervenants qui travaillent sans relâche sur les lignes de front », a conclu Engelbert.