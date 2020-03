La diffusion tant attendue du documentaire de la dernière saison championne de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago est enfin programmée.

Tim Reynolds

Associated Press

ESPN et Netflix ont annoncé que le documentaire en 10 épisodes intitulé « The Last Dance » sera diffusé aux États-Unis lors de cinq dimanches soirs consécutifs à partir du 19 avril jusqu’au 17 mai. Deux épisodes d’une heure sont prévus le premier dimanche ainsi que le dernier.

« J’attends impatiemment le 19 avril. J’AI TELLEMENT HÂTE ! ! » a lancé LeBron James, la vedette des Lakers de Los Angeles, sur son compte Twitter en apprenant la nouvelle attendue de la sortie de la série.

La série comprendra des images inédites de cette saison, où l’équipe s’est assuré son sixième championnat en huit ans.

« Alors que la société se trouve actuellement sans sports en direct, les téléspectateurs se tournent toujours vers le monde du sport pour s’évader et vivre une expérience collective, a déclaré ESPN dans un communiqué.

“Nous avons entendu les appels des amateurs nous demandant de devancer la date de sortie de cette série, et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons été en mesure d’accélérer le calendrier de production pour y parvenir. »

ESPN prévoyait initialement diffuser le documentaire en juin, lors de la finale de la NBA cette saison. Sans aucun sport à diffuser en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, ces plans ont été accélérés.

Le documentaire est en préparation depuis près d’un quart de siècle. Il est né à l’automne 1997 lorsque Jordan, le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf et l’entraîneur Phil Jackson ont autorisé une équipe de tournage de NBA Entertainment à suivre l’équipe toute la saison.

ESPN a ajouté que la série comprend « des portraits détaillés des principaux coéquipiers de Jordan, notamment Scottie Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr », ainsi que de Jackson.

La série sera diffusée aux États-Unis sur ESPN et à l’international sur Netflix. Les abonnés sur Netflix peuvent voir deux nouveaux épisodes chaque lundi du 20 avril au 18 mai, tous mis en ligne ces jours-là à 3 h 01, heure de l’Est.