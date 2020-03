Fred « Curly » Neal, un as du dribble qui a diverti les foules pendant des décennies avec les Harlem Globetrotters, est décédé à l’âge de 77 ans, jeudi.

John Marshall

Associated Press

Les Globetrotters ont déclaré que Neal a rendu l’âme près de Houston.

« Nous avons perdu l’un des êtres humains les plus authentiques que le monde ait connus, a déclaré le directeur général de Globetrotters Jeff Munn, dans un communiqué. Les compétences de Curly au basket étaient largement inégalées, et son cœur chaleureux et son immense sourire ont ravi les familles du monde entier. »

Neal a joué pour les Globetrotters de 1963 à 1985, prenant part à plus de 6000 matchs dans 97 pays avec cette troupe, reconnue pour combiner la comédie et l’athlétisme.

« Il est dur d’exprimer la joie que Curly Neal a amenée dans ma vie quand j’étais jeune, a gazouillé l’entraîneur des Warriors de Golden State, Steve Kerr. Que cette légende repose en paix. »

Neal est l’un des cinq Globetrotters dont le maillot a été retiré ; en 2008, son numéro 22 a été hissé dans les hauteurs du Madison Square Garden.

Natif de la Caroline du Nord, Neal a été une figure clé de l’âge d’or des Globetrotters, dans les années 70 et 80. Il a aussi participé à des émissions comme The Ed Sullivan Show, Love Boat et Gilligan’s Island.

Neal et les Globetrotters sont également apparus dans des épisodes de Scooby-Doo. Ils ont été en vedette dans de nombreuses publicités et ils avaient leur propre série de dessins animés.

Intronisé au cercle d’honneur des Globetrotters en 1993, Neal a continué à faire des apparitions comme ambassadeur du fameux groupe.