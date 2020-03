NBA: Rudy Gobert va faire un don de plus de 500 000 $ US

(New York) Le basketteur français Rudy Gobert, très critiqué pour son attitude négligente peu avant de devenir le premier joueur de NBA testé positif à la COVID-19, va faire des dons pour un total de plus de 500 000 $ US allant notamment à des services de santé, a annoncé samedi l'équipe.

Agence France-Presse

Deux cent mille dollars iront aux plus de 800 employés de la salle du Jazz de l'Utah, au chômage technique depuis la suspension mercredi de la saison NBA pour au moins 30 jours, suite à l’annonce du test positif de Rudy Gobert.

Par ailleurs, le Français donnera 100 000 $ US aux familles touchées par la COVID-19 dans l’Utah. La même somme sera débloquée pour les familles des victimes à Oklahoma City. Enfin, 100 000 euros (environ 154 000 $ CAN) serviront à aider le système de santé français.

« Ces dons sont un petit témoignage de ma reconnaissance et de mon soutien », a assuré le Français, qui a salué les « efforts inlassables » face à la propagation du virus et témoigné de sa « reconnaissance à l’État de l’Oklahoma pour les soins » qu’il y a reçus.

Ces dons « constituent la première des nombreuses actions que je mènerai pour essayer de changer les choses pour le bien de tous, tout en continuant à en apprendre davantage sur la COVID-19 et à sensibiliser les autres », a-t-il ajouté.

Double meilleur défenseur de NBA, Rudy Gobert est passé en un mois de l’apogée de sa carrière, une sélection au match des étoiles, au cauchemar avec l’annonce de sa contamination à la COVID-19 et les accusations de négligence qui l’ont suivie.

Quarante-huit heures plus tôt, lors d’une conférence de presse, il avait répondu à une question sur l’épidémie puis avait touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table.

Il a présenté jeudi ses excuses, reconnaissant avoir « manqué de discernement ». L’autre vedette du Jazz, Donovan Mitchell, est également porteur du virus.

Avec ce don, Rudy Gobert rejoint d’autres stars de la NBA qui se sont montrées sensibles au manque à gagner des employés des salles.

Giannis Antetokounmpo (Bucks de Milwaukee ), Kevin Love (Cavaliers de Cleveland) et Blake Griffin (Pistons de Detroit) ont chacun débloqué 100 000 $ US pour venir en aide aux salariés des salles de leurs franchises, tandis que le rookie Zion Williamson (Pelicans de la Nouvelle-Orléans) s’est engagé à « couvrir les salaires de tous les employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours ».

Plusieurs franchises ont également annoncé que les employés de leurs salles seraient payés, malgré la non-tenue des matchs.