LeBron James et Giannis Antetokounmp

Match des étoiles: LeBron James et Giannis Antetokounmp ont fait leurs choix

Anthony Davis, coéquipier de LeBron James avec les Lakers, fera aussi partie de son groupe au match des étoiles de la NBA le 16 février, à Chicago.

Tim Reynolds

Associated Press

James l’a choisi en premier jeudi, lors du repêchage où prenaient forme son équipe et celle de Giannis Antetokounmpo, des Bucks.

James et le’Greek Freak’sont les capitaines pour la deuxième année consécutive.

James pourrait avoir un dossier de 3-0 dans son rôle ; son équipe a battu celle de Stephen Curry en 2018, puis celle d’Antetokounmpo l’an dernier.

La première ronde était consacrée aux joueurs partants.

Antetokounmpo a fait de Joel Embiid des Sixers son premier choix.

James a maintenu le thème de L. A. en prenant Kawhi Leonard, des Clippers. Antetokounmpo est resté avec les joueurs d’origine africaine en sélectionnant Pascal Siakam, des Raptors. Il est Camerounais, comme Embiid.

James a ensuite pris un risque, prenant Luka Doncic des Mavericks, qui est présentement ennuyé à la cheville. Antetokounmpo y est allé avec Kemba Walker, des Celtics. James a misé sur James Harden des Rockets, laissant Trae Young, des Hawks, à l’équipe Giannis.

Parmi les réservistes, Antetokounmpo a d’abord choisi son coéquipier des Bucks, Khris Middleton. Damian Lillard, des Blazers, a été la première sélection de James.

Les autres réservistes de l’équipe Giannis : Bam Adebayo, du Heat, Rudy Gobert, du Jazz, Jimmy Butler, du Heat, Kyle Lowry, des Raptors, Brandon Ingram, des Pelicans, et Donovan Mitchell, du Jazz.

Pour compléter le clan LeBron : Ben Simmons, des 76ers, Nikola Jokic, des Nuggets, Jayson Tatum, des Celtics, Chris Paul, du Thunder, Russell Westbrook, des Rockets, et Domantas Sabonis, des Pacers.

Tout au long du week-end, on va rendre hommage à Kobe Bryant, à sa fille de 13 ans, Gianna, et aux sept autres victimes de l’accident d’hélicoptère survenu le 26 janvier, près de Los Angeles.

Les joueurs de l’équipe LeBron porteront le numéro 2, en l’honneur de Gianna. Ceux de l’équipe Giannis auront le numéro 24, en hommage à Kobe Bryant. Et tous les participants à la fin de semaine des étoiles porteront un écusson avec neuf étoiles, commémorant les neuf victimes.

Il y a une composante caritative dans le jeu, avec 500 000 $ en jeu pour des programmes basés à Chicago.

Les trois premiers quarts seront essentiellement de courts matchs, d’une valeur de 100 000 $ chacun pour l’équipe gagnante.

Les scores seront mis à zéro après les premiers et deuxième quarts, puis additionnés après le troisième quart. À partir de là, il n’y aura pas de chronomètre et ce sera la première équipe à obtenir 24 points, en guise de salut à Kobe Bryant. Ça rapportera aux gagnants 200 000 $ de plus, pour de la bienfaisance.

L’équipe de James jouera au profit de Chicago Scholars, qui aide les jeunes à essayer de devenir les premiers dans leurs familles à étudier à l’université.

L’équipe d’Annetokounmpo jouera pour After School Matters, qui finance des activités parascolaires et des programmes d’été.