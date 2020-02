L’Académie de la deuxième chance

Chaque année depuis 2014, l’Académie de basketball de Thetford Mines permet à une cinquantaine de jeunes de peaufiner leurs aptitudes en basketball tout en poursuivant leur parcours académique. Dans le cadre du documentaire L’Académie, Aude Leroux-Lévesque et Sébastien Rist ont suivi les principaux protagonistes pendant un an. Entre rires, larmes et beaucoup de sueurs…