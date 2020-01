(Toronto) Norman Powell a inscrit 28 points et les Raptors de Toronto ont malmené les Wizards de Washington, vendredi, l’emportant au compte de 140-111.

La Presse canadienne

Depuis qu’il est rétabli d’une blessure à l’épaule, Powell a fourni 71 points en trois matchs.

Terence Davis a ajouté 23 points. C’est trois de plus que Marc Gasol, qui a ponctué le troisième quart avec un tir de trois points, son cinquième du match. Les Raptors prenaient alors une avance de 100-76.

Gasol a raté un seul tir de longue distance sur sept.

Comme mercredi en Oklahoma, les Raptors ont filé vers la victoire après une poussée de 14-0.

Survenue au deuxième quart, comme mercredi, la rafale a cette fois donné un coussin de 52-28 au club de Nick Nurse.

OG Anunoby a récolté 18 points, six rebonds et quatre vols. Serge Ibaka a obtenu 15 points et huit rebonds.

Kyle Lowry a dû aller au vestiaire en fin de premier quart, ennuyé au genou droit, mais il est vite revenu dans le match. Il a inscrit 11 points et huit passes.

Toronto gagnait un deuxième match de suite. Ce n’était pas arrivé depuis une série de cinq gains d’affilée, du 14 au 22 décembre.

Akil Thomas assistait au match. Il a réussi le but clé dans la victoire du Canada en finale contre les Russes, au championnat mondial de hockey junior.

Les Raptors vont rejouer dès samedi soir, au Minnesota. Absent depuis cinq matchs (arrière de la cuisse), Fred VanVleet devrait alors être de retour au jeu.

Troy Brown fils a inscrit 22 points pour les Wizards, dont la défense est la plus poreuse de la NBA. Avant le match ils accordaient 120 points par rencontre, en moyenne.