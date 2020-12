James Harden n’était pas disponible pour le match de mercredi en raison d’une violation des protocoles de santé et de sécurité. Tous les autres joueurs des Rockets se sont soumis à un test, aujourd’hui, et tous ont reçu un résultat négatif. Un autre joueur ne pouvait pas participer à l’affrontement en raison d’une blessure.

Le match de mercredi soir opposant les Rockets de Houston au Thunder d’Oklahoma City a été reporté, conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

La Presse Canadienne

La ligue en a fait l’annonce quelques heures avant le coup d’envoi du duel au Toyota Center de Houston, citant notamment un manque de joueurs disponibles du côté des Rockets.

Trois joueurs de la formation de Houston ont vu leurs tests de dépistage de COVID-19 être déclarés positifs ou non concluants, dans le cadre du programme de tests de la NBA. À la suite du protocole sur la recherche des contacts, quatre autres joueurs des Rockets sont placés en quarantaine pour le moment.

De plus, James Harden n’était pas disponible pour le match de mercredi en raison d’une violation des protocoles de santé et de sécurité. Tous les autres joueurs des Rockets se sont soumis à un test, aujourd’hui, et tous ont reçu un résultat négatif. Un autre joueur ne pouvait pas participer à l’affrontement en raison d’une blessure.

Chaque équipe doit pouvoir compter sur un minimum de huit joueurs, selon les règlements de la NBA, pour qu’un match ait lieu.