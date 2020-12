PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

(Milwaukee) Giannis Antetokounmpo restera avec les Bucks de Milwaukee au moins pour les cinq prochaines saisons.

Steve Mcgargee

Associated Press

Le basketteur de 26 ans, double récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NBA avait jusqu’à lundi pour apposer son nom au bas d’une prolongation de contrat « supermax », ce qu’il a fait.

Le nouveau pacte lui rapportera 228 millions US. Les termes de l’entente ont été dévoilés par The Athletic et Stadium.

S’il n’avait pas accepté l’offre des Bucks, Antetokounmpo aurait pu devenir joueur autonome à l’issue de la prochaine campagne.

Cette décision fait en sorte que les Bucks pourront conserver leur plus grande vedette depuis Kareem Abdul-Jabbar. Le membre du Temple de la renommée a mené les Bucks à leur seul titre, en 1971, mais a réclamé une transaction, qui l’a envoyée aux Lakers de Los Angeles, en 1975.