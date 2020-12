(Tampa) Les Raptors de Toronto auront des partisans dans les gradins lors de leurs matchs à domicile en Floride cette saison.

La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé mardi qu’elle avait reçu la permission d’accueillir un nombre limité de spectateurs à l’Amalie Arena, à Tampa. Le plan est de permettre à 3800 spectateurs d’assister aux matchs de saison régulière, mais moins de 3200 spectateurs seront admis lors du match préparatoire vendredi contre le Heat de Miami.

Aucun siège à moins de 30 pieds du terrain ne pourra être occupé. Les sièges vendus devront permettre la distanciation physique et les spectateurs âgés de plus de 2 ans devront porter un couvre-visage. Les spectateurs devront aussi compléter un questionnaire à leur arrivée à l’aréna et les paiements pour le stationnement et dans les concessions ne pourront pas être faits avec de l’argent comptant.

Les Raptors ont ajouté que le système de purification de l’air et de désinfection des surfaces ont été améliorés.

En raison des restrictions frontalières dues à la pandémie de COVID-19, les Raptors sont la seule équipe de la NBA à jouer hors de son marché pour au moins la première portion de la saison. Si l’équipe avait pu jouer à Toronto, les restrictions sur les rassemblements intérieurs auraient probablement empêché la présence de spectateurs au Scotiabank Arena.

La Floride a été un centre important d’éclosion de la COVID-19, franchissant les 20 000 décès lundi. Plus de 1,13 million de cas ont été confirmés depuis le début de la pandémie en mars.

Les Buccaneers de Tampa Bay peuvent remplir à 25 % le Raymond James Stadium (d’une capacité de 65 890 personnes) pour les matchs de la NFL, ce qui est le maximum permis selon les règles de la NFL et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

« Les Raptors se considèrent chanceux de travailler de près avec la NBA, l’organisation du Lightning et les autorités locales en matière de santé publique pour créer un environnement sécuritaire pour la présence d’un nombre limité de spectateurs lors des matchs », a dit le vice-président aux ventes et services de MLSE, Tom McDonald.

« Alors que les Raptors feront de Tampa leur domicile pour le début de la saison, l’équipe a hâte d’avoir l’occasion de remercier la communauté pour leur appui, tout en rappelant l’importance des étapes franchies pour nous assurer que le retour des partisans se fait en toute sécurité. »

Les billets seront mis en vente jeudi matin et seront vendus à partir de 30 $ US.