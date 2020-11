PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Raptors de Toronto ont offert des contrats aux joueurs autonomes Alex Len et DeAndre’ Bembry dimanche.

La Presse Canadienne

Les détails de ces ententes n’ont toutefois pas été précisés.

Len, un joueur de sept pieds et 250 livres, a affiché une moyenne de huit points et 5,8 rebonds en 55 matchs la saison dernière (12 départs) avec les Hawks d’Atlanta et les Kings de Sacramento.

Le joueur de centre ukrainien a disputé 467 matchs (183 départs) en carrière dans la NBA avec les Suns de Phoenix, les Hawks et les Kings, présentant des moyennes de huit points et 6,3 rebonds par match.

Il avait été sélectionné en première ronde, cinquième au total, par les Suns lors du repêchage de la NBA en 2013.

Bembry, un joueur de six pieds, cinq pouces et 210 livres, a affiché des moyennes de 5,8 points, 3,5 rebonds, 1,9 assistance et 1,3 vol en 43 matchs (quatre départs) la saison dernière avec les Hawks.

Ces derniers l’ont repêché en première ronde, 21e au total, lors de l’encan de la NBA en 2016.