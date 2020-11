(Toronto) Les Raptors de Toronto ont confirmé la mise sous contrat du garde Fred VanVleet.

La Presse Canadienne

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés, mais une source bien informée a révélé à La Presse Canadienne qu’il s’agit d’un contrat de quatre ans valant 85 millions de dollars.

VanVleet a totalisé une moyenne de 17,6 points et de 6,6 assistances par match, tout en décochant une moyenne de sept tirs de trois points et en conservant un taux de réussite de 39 %.

Il est reconnu pour son efficacité en défensive, et il a dominé la NBA au chapitre des passes adverses déviées. Il a également occupé le quatrième rang pour les vols de ballon.

VanVleet s’est joint aux Raptors à titre de joueur autonome en 2016 et il est devenu l’un des joueurs les plus populaires et les plus fiables de l’équipe.

Les Raptors entameront leur saison le 22 décembre au sud de la frontière. Ils commenceront leur campagne à Tampa, en Floride, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les camps d’entraînement de la NBA se mettront en branle le 1er décembre.