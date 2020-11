(New York) La NBA a annoncé mardi soir la structure et la formule de la saison 2020-21, incluant un tournoi pour établir quelles équipes vont se classer septième et huitième en vue des séries, dans l’Est et dans l’Ouest.

La Presse Canadienne

La 75e saison du circuit va débuter le 22 décembre, et chaque équipe disputera 72 matchs.

Chaque club va affronter trois fois chaque rival d’Association (pour 42 matchs par équipe).

Chaque confrontation inclura deux matchs dans la même ville et l’autre chez l’adversaire, ou le contraire.

Les cinq clubs de chaque section vont affronter chaque rival d’une section du même secteur géographique deux fois à la maison, et les cinq clubs de l’autre section intra-Est ou ou intra-Ouest deux fois à l’étranger.

Chaque formation sera confrontée deux fois à chaque club de l’autre moitié géographique-une rencontre à domicile et l’autre à l’étranger. Cela ajoute 30 matchs par club, pour le total de 72.

Le calendrier sera publié en deux temps : la première moitié aux alentours du début des camps, et l’autre moitié vers la fin de la première portion.

Cette deuxième partie pourrait inclure des matchs qui auraient été reportés plus tôt dans le calendrier, dans la mesure du raisonnable.

On prévoit une pause des étoiles du 5 au 10 mars, entre les deux portions du calendrier.

Plus tôt mardi, le bureau des gouverneurs de la NBA a approuvé un plan pour un tournoi de classement.

Il aura lieu après la saison régulière et avant le premier tour des séries, mettant aux prises les clubs des rangs sept à 10 au niveau du taux de victoires, dans l’Est et dans l’Ouest.

Les équipes classées sept et huit de chaque côté auront chacune deux occasions de mériter une victoire les amenant en séries.

Les équipes classées neuf et 10 devront chacune gagner deux matchs d’affilée pour accéder aux séries.

Au terme de la saison régulière, l’équipe 7 de chaque côté accueillera l’équipe 8, avec à l’enjeu le septième rang lors des séries.

L’équipe 9 recevra l’équipe 10, avec à l’enjeu un match dans la ville des perdants du match 7-8, pour décrocher le huitième rang en vue des séries.

Voici le calendrier provisoire de la saison 2020-21 :

Du 11 au 19 décembre : les matchs préparatoires.

Du 22 décembre au 4 mars : la première moitié de la saison régulière.

Du 5 au 10 mars : la pause des étoiles.

Du 11 mars au 16 mai : la deuxième moitié de la saison régulière.

Du 18 au 21 mai : le tournoi de classement

Du 22 mai au 22 juillet : les séries de la NBA.