Prochaine saison de la NBA

NBA et syndicat des joueurs prolongent leurs négociations

(Los Angeles) La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA), qui s’étaient donnés jusqu’à ce vendredi pour trouver un accord sur le calendrier de la saison prochaine et ses conditions financières, ont décidé de prolonger d’une semaine de plus leurs négociations en cours.