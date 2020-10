(Lake Buena Vista) LAKE LeBron James a inscrit 33 points, neuf rebonds et autant d’aides, Anthony Davis a réussi 14 de ses 15 premiers tirs en route vers une soirée de 32 points et les Lakers de Los Angeles ont défait le Heat de Miami 124-114, vendredi, lors du deuxième match de la finale de la NBA.

Tim Reynolds

Associated Press

Les Lakers mènent la série 2-0. Le match no 3 sera présenté dimanche.

La finale de la NBA a pris des allures de simple cérémonie de couronnement pour les Lakers, qui ont converti 51 % de leurs tirs dans le feu de l’action, réussissant 16 tirs consécutifs de deux points lors d’une séquence qui s’est étalée de tard au premier quart à tard au troisième quart.

Les Lakers ont tenté 47 tirs de trois paniers, un sommet pour eux cette saison, et en ont réussi 16.

Jimmy Butler a récolté 25 points, 13 aides et huit rebonds pour le Heat, qui était privé des partants Bam Adebayo (cou et épaule gauche) et Goran Dragic (pied gauche). Le Heat a inscrit 39 points au troisième quart et cela lui a simplement permis de réduire un déficit de 14 points à la mi-temps en déficit de 10 points avant le dernier quart.

On ne sait pas encore si Dragic et Adebayo seront disponibles lors du troisième match. On ne sait pas non plus si leur présence serait suffisante pour freiner les Lakers.

C’est la 24e fois au cours de sa carrière que James mène une série 2-0 et ses équipes présentent une fiche de 23-0 dans cette circonstance. La dernière fois que les Lakers ont gaspillé une avance de 2-0 en finale, c’était en 1969 face aux Celtics de Boston.

Malgré l’absence d’Adebayo et Dragic, le Heat a été plus compétitif que lors du premier match, quand il avait accusé un retard de 32 points à un certain moment. Cette fois, le Heat s’est approché à neuf points des Lakers lors du quatrième quart, mais ce ne fut pas suffisant pour semer le doute dans le camp adverse.