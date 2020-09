(Lake Buena Vista) LeBron James participera à la finale de la NBA pour une 10e fois en carrière et pour la première fois en une décennie, les Lakers de Los Angeles y seront également.

Associated Press

James a réussi un 27e triplé en carrière en séries et les Lakers ont défait les Nuggets de Denver 117-107, samedi, pour remporter la finale de l’Association Ouest en cinq parties.

James a conclu la rencontre avec 38 points, 16 rebonds et 10 aides, devenant le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à prendre part à 10 finales de la ligue.

Les Lakers affronteront les Celtics de Boston ou le Heat de Miami lors de leur 32e apparition en finale de la NBA, le plus haut total pour une équipe du circuit. Ils n’y avaient pas joué depuis leur 16e conquête du trophée Larry O’Brien, contre les Celtics en 2010.

Anthony Davis a ajouté 27 points dans la victoire et il terminera sa première saison dans l’uniforme des Lakers en participant à une première finale de la NBA en carrière.

Nikola Jokic et Jerami Grant ont tous les deux marqué 20 points pour les Nuggets, qui ont évité l’élimination à six reprises avant de finalement se faire montrer la porte de sortie par les Lakers. Jamal Murray a inscrit 19 points et huit aides, mais il a été aux prises avec une blessure à la jambe ou au pied.

Les Nuggets avaient effacé deux retards de 1-3 en séries. Ils ont d’abord fait le coup au Jazz de l’Utah, en première ronde, et aux Clippers de Los Angeles, au deuxième tour. La formation de Denver n’avait pas perdu face à l’élimination depuis le 25 août.