NBA

Le Heat renverse les Celtics et double la mise

(Orlando) Le Heat de Miami, s’appuyant sur sa coriace défense et les paniers de Goran Dragic (25 points), a remonté un déficit de 18 points pour finalement s’imposer 106-101 aux dépens des Celtics de Boston, jeudi soir, et ainsi prendre une avance de 2-0 dans la finale de la conférence de l'Est de la NBA.