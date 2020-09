Fred VanVleet (23) et OG Anunoby (3)

(Lake Buena Vista) Pascal Siakam a inscrit 23 points et 11 rebonds pour aider les Raptors de Toronto à vaincre les Celtics de Boston 100-93, samedi, et créer l’égalité 2-2 dans leur série demi-finale de l’Association de l’Est.

La Presse Canadienne

Kyle Lowry a fourni 22 points, 11 rebonds et sept aides, tandis que Serge Ibaka a ajouté 18 points et sept rebonds.

Du côté des Celtics, Jayson Tatum a récolté 24 points et 10 rebonds, alors que Kemba Walker a inscrit 15 points.

Le match no 5 sera présenté lundi.

Deux jours après qu’un panier d’OG Anunoby sur le dernier tir du match eut donné un second souffle aux Raptors, Lowry est celui qui a dicté le rythme tôt dans le match. Les Raptors ont ensuite survécu à un deuxième quart difficile avant de retrouver leurs repères au retour de la mi-temps. Ils ont réussi six paniers de trois points pendant la période et menaient 81-73 avant le dernier quart.

Jaylen Brown a réduit l’écart à cinq points avec 5 : 14 à faire grâce à un tir de trois points. Cependant, Lowry a immédiatement répliqué.

Le meneur de jeu des Raptors a également récupéré un ballon libre en plongeant devant Tatum avec 2 : 53 à faire, recevant un coup de genou dans la fourche lors d’un deuxième match de suite.

Les Celtics sont à nouveau revenus à cinq points des Raptors avec 57 secondes à écouler au cadran. Mais les Raptors ont réussi à fermer la porte par la suite.