(Lake Buena Vista) Les séries de la NBA vont redémarrer samedi, a fait savoir vendredi le circuit dirigé par Adam Silver.

Brian Mahoney

Associated Press

La ligue et la NBPA ont rendu publics des engagements qui ont répondu aux demandes des joueurs.

Les deux parties vont établir une coalition de joueurs, d’entraîneurs et de propriétaires, axée sur des questions comme l’accès au vote et les demandes pour réformer les systèmes policiers et la justice criminelle.

Mercredi, les Bucks ne se sont pas présentés pour affronter le Magic, protestant à la suite de l’incident impliquant Jacob Blake et la police à Kenosha, au Wisconsin — parmi d’autres cas du genre.

Les matchs de mercredi et jeudi ont été reportés. Jeudi, une rencontre entre joueurs et propriétaires a mené à un accord pour relancer les séries.

Samedi, le programme sera Magic-Bucks (15 h 30), Thunder-Rockets (18 h 30) et Lakers-Trail Blazers (21 h).

Dimanche débutera la demi-finale de l’Est opposant les Raptors aux Celtics (13 h). Ces deux clubs vont s’affronter en séries pour la toute première fois. Il y aura aussi Clippers-Mavericks (15 h 30) et Nuggets-Jazz (20 h).

Les propriétaires d’équipe qui détiennent aussi des terrains d’arénas vont travailler avec des officiels locaux pour que leurs bâtisses servent d’endroits où voter, lors des élections de cette année.

Vendredi, le Jazz a dit que ce sera le cas au Vivint Arena. Les Clippers ont annoncé que le Forum à Inglewood, détenu par leur propriétaire, Steve Ballmer, aura aussi cette fonction.

Pistons, Hornets, Knicks, Mavericks, Hawks, Kings et Rockets ont déjà fait des annonces similaires.

La ligue et les joueurs, en partenariat avec les télédiffuseurs, vont créer des annonces pour mousser l’engagement envers le processus électoral et les communautés.

« Ces engagements donnent suite à des mois de collaboration pour créer un endroit sécuritaire où relancer la saison, fournir une vitrine pour promouvoir la justice sociale et créer une fondation vouée à favoriser une plus grande prise en charge économique dans la communauté noire », mentionne le communiqué.

« Nous avons hâte au redémarrage des séries. Nous sommes également enthousiastes à l’idée de poursuivre le travail, à Orlando et dans les marchés de la NBA, en vue d’amener du changement significatif et durable. »

Le président de l’Association des joueurs, Chris Paul, a dit que les derniers jours ont été très émotifs.

« Tout ce que nous faisons est dans l’esprit d’une confrérie, a dit Paul, qui a pu parler au père de Blake. Je lève mon chapeau aux gars, la communication a été formidable. Nous avions besoin de temps pour recharger les batteries, reprendre un peu nos esprits. »

« Nous sommes fatigués de voir le même genre de choses arriver encore et encore, a t-il ajouté, en référence au cas de Blake et à d’autres. Fatigués de ça et que tout le monde pense que nous sommes corrects, juste à cause que nous gagnons beaucoup d’argent. »

« Nous sommes des humains, nous avons de vrais sentiments. Je suis content que nous ayons pu nous réunir et nous parler, pas juste se croiser et se dire “bonne chance pour ton match”. Nous allons continuer de jouer, mais nous allons aussi continuer de nous assurer que notre message soit entendu. »