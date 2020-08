(Indianapolis) Les Pacers de l’Indiana ont congédié leur entraîneur-chef Nate McMillan après quatre saisons.

Associated Press

McMillan avait été embauché par les Pacers à l’aube de la saison 2016-17 de la NBA, et il a présenté un dossier cumulatif de 183-136 pendant son séjour. Sa piètre fiche de 3-16 en séries éliminatoires semble avoir provoqué son départ. Ses 183 victoires lui ont tout de même permis de se hisser au troisième rang de l’histoire de l’équipe à ce chapitre.

« Ç’a été une décision difficile à prendre, mais nous avons l’impression que c’est la meilleure chose à faire pour l’avenir de l’organisation, a déclaré mercredi le président des opérations basketball des Pacers Kevin Pritchard par voie de communiqué. Nate et moi avons connu de bons et moins bons moments ensemble ; ç’a été un honneur de travailler avec lui pendant 11 ans (avec les Pacers et les Trail Blazers de Portland). »

McMillan a compilé une fiche de 661-558 à titre d’entraîneur-chef en carrière dans la NBA avec les défunts SuperSonics de Seattle (2000-2005), les Trail Blazers (2005-2012) et les Pacers (2016-2020).

Les Pacers ont précisé qu’ils entameront immédiatement le processus d’embauche de leur prochain entraîneur-chef.